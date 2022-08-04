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Владимир Маслов
Владимир Маслов
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Владимир Маслов
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Дата рождения
24 мая 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Актер, Режиссер
Биография Владимир Маслов
Родился 24 мая 1981 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Владимир Маслов
Кто там?
триллер
2022, Россия
0.0
Серебряные головы
фантастика, драма, комедия
1998, Россия
6.0
Барабаниада
мюзикл, комедия
1993, Россия / Франция
7.0
Папа, умер Дед мороз!
ужасы
1992, СССР
6.0
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Вышел трейлер российского триллера «Кто там?» со звездным актерским составом
В фильме снялись Владимир Машков, Александра Бортич, Кирилл Кяро и Тихон Жизневский.
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4 августа 2022 16:37
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