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Владимир Маслов

Владимир Маслов
Владимир Маслов
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Дата рождения
24 мая 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Актер, Режиссер
Биография Владимир Маслов

Родился 24 мая 1981 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Владимир Маслов
Кто там?
Кто там?
триллер 2022, Россия
0.0
Серебряные головы
Серебряные головы
фантастика, драма, комедия 1998, Россия
6.0
Барабаниада
Барабаниада
мюзикл, комедия 1993, Россия / Франция
7.0
Папа, умер Дед мороз!
ужасы 1992, СССР
6.0
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Вышел трейлер российского триллера «Кто там?» со звездным актерским составом В фильме снялись Владимир Машков, Александра Бортич, Кирилл Кяро и Тихон Жизневский.
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4 августа 2022 16:37
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