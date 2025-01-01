«Блин, хоть бы один слив кто-то выложил!»: фанаты «Невского» празднуют эксклюзив — компания раскрыла, сколько серий уже точно снято

7 фильмов, после которых не уснёте спокойно: детективы и триллеры, где ни минуты покоя

Аниме — это круто, но вы вообще видели дунхуа? 3 сериала прямиком из Китая, которые утрут нос японской анимации

Без «Кавказской пленницы» и «Иронии судьбы»: зрители выбрали 6 фильмов СССР с рейтингом 7.1+ – хотят, чтобы по ТВ их показывали чаще

Джонни Депп возвращается — только не на корабль: новая роль окончательно уводит его от «Пиратов Карибского моря 6»

Сравнения с «Августом 44-го» неуместны: собравший миллиард боевик Высоцкий поставил в ряд с новым «Мастером и Маргаритой»

Катерину из «Москва слезам не верит» вы бы сразу узнали: вот 5 других фильмов СССР — вспомните их по героиням с брошкой (тест)

Не только «Солнцестояние»: лучшие фольклорные хорроры, которые стоит припасти на Хэллоуинскую ночь

Выживи, если сможешь: 10 свежих фильмов о конце света — и №5 называют венгерским ответом «Одним из нас»

Переспал, мутировал, попал под прицел: Нетфликс снимает «самую пикантную» версию «Людей-Икс»