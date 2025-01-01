Меню
Награды и номинации фильма Путь в высшее общество 1959

Оскар 1960 Оскар 1960
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 1959 Каннский кинофестиваль 1959
Лучшая актриса
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1960 Золотой глобус 1960
Samuel Goldwyn Award
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
Лучший британский фильм
Победитель
Best Foreign Actress
Победитель
Best Film from any Source
Победитель
Best British Actress
Номинант
 Best British Actor
Номинант
 Best British Actor
Номинант
 Most Promising Newcomer to Film
Номинант
