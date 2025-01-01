Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Путь в высшее общество
Награды и номинации фильма Путь в высшее общество
Награды и номинации фильма Путь в высшее общество 1959
О фильме
Расписание
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Оскар 1960
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 1959
Лучшая актриса
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1960
Samuel Goldwyn Award
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
Лучший британский фильм
Победитель
Best Foreign Actress
Победитель
Best Film from any Source
Победитель
Best British Actress
Номинант
Best British Actor
Номинант
Best British Actor
Номинант
Most Promising Newcomer to Film
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
«Блин, хоть бы один слив кто-то выложил!»: фанаты «Невского» празднуют эксклюзив — компания раскрыла, сколько серий уже точно снято
7 фильмов, после которых не уснёте спокойно: детективы и триллеры, где ни минуты покоя
Аниме — это круто, но вы вообще видели дунхуа? 3 сериала прямиком из Китая, которые утрут нос японской анимации
Без «Кавказской пленницы» и «Иронии судьбы»: зрители выбрали 6 фильмов СССР с рейтингом 7.1+ – хотят, чтобы по ТВ их показывали чаще
Джонни Депп возвращается — только не на корабль: новая роль окончательно уводит его от «Пиратов Карибского моря 6»
Сравнения с «Августом 44-го» неуместны: собравший миллиард боевик Высоцкий поставил в ряд с новым «Мастером и Маргаритой»
Катерину из «Москва слезам не верит» вы бы сразу узнали: вот 5 других фильмов СССР — вспомните их по героиням с брошкой (тест)
Не только «Солнцестояние»: лучшие фольклорные хорроры, которые стоит припасти на Хэллоуинскую ночь
Выживи, если сможешь: 10 свежих фильмов о конце света — и №5 называют венгерским ответом «Одним из нас»
Переспал, мутировал, попал под прицел: Нетфликс снимает «самую пикантную» версию «Людей-Икс»
У «Франкенштейна» Гильермо дель Торо теперь роскошный рейтинг «свежести» от зрителей на Rotten Tomatoes — фильм выйдет на Netflix уже через пару недель
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667