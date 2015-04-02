«Сломанные цветы» – совершенно органичное продолжение «Кофе и сигарет», даже с кофе и сигаретами на заднем плане; считай, новелла, развернутая в полнометражном формате. От потусторонних психоделических притч («Мертвец», «Пес-призрак») Джармуш явственно возвращается к духу и букве своих ранних – «жизненных» – историй, только вместо хипповского эксперимента его кино наполняет довольно отрешенная умудренная ирония. Сюжет в «Сломанных цветах» не важен, да и никакой финальной ясности, должной…
А как же последняя версия "Кофе и сигареты" 2003 ?
фильм шикарный...
Не ожидал от режиссера такого кино. Лично я заметил, что режиссерская камера показывает все ТАК ЖЕ, но картинка совсем НЕ та же, по эмоциональному содержанию, а жаль.
Не советую посещать фильм, скучно, скучно и еще раз скучно, думаю не только мне, а добрым 100%-%многоуважаемых фанатичных поклонников Билла Мюррея.
Конецовка фильма просто шокирует и взбудораживает, словно яркий солнечный свет утром прямо в глаз, ведь так и происходит. Кино обравается на неизменном лице гланого героя и в зале зажигается свет. Конец загадочный, но только тем, что не знаешь и не угадаешь, когда же он случится.
Во время фильма скучать не придется: можно попить пивко, познакомиться с соседкой, пообниматься с девчонкой(очень советую прихватить, если денег за уже купленые билеты жалко), поковырять в носу наконец. Ну или провести время с пользой и послушать оригинальную английскую речь, я сам английский знаю нелохо, да и дома зачастую кино просматриваю на оригинальном, но тут ничего интересного мое ухо не услышало. В ряду моментов ситуации в фильме претендуют на веселость- смех в зале не слышал.
Наверное зря за день до проссмотра я пару раз пересматривал фильм "Герой"...
Авторизация по e-mail