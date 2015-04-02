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Сломанные цветы Сломанные цветы
Киноафиша Фильмы Сломанные цветы Отзывы о фильме «Сломанные цветы»
Broken Flowers Сломанные цветы 2005 / США / Франция
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Сломанные цветы»

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Наша рецензия

«Сломанные цветы» – совершенно органичное продолжение «Кофе и сигарет», даже с кофе и сигаретами на заднем плане; считай, новелла, развернутая в полнометражном формате. От потусторонних психоделических притч («Мертвец», «Пес-призрак») Джармуш явственно возвращается к духу и букве своих ранних – «жизненных» – историй, только вместо хипповского эксперимента его кино наполняет довольно отрешенная умудренная ирония. Сюжет в «Сломанных цветах» не важен, да и никакой финальной ясности, должной…

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зщшщ 2 апреля 2015, 12:51
Хочетца посмотреть на Билли Мюрея...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Noname 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 21/11/2005 - 02:25:03




А как же последняя версия "Кофе и сигареты" 2003 ?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
гость23 2 апреля 2015, 12:51
peacefrog ✊



фильм шикарный...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mike777 2 апреля 2015, 12:51
"Сломанные цветы" наконец мной были посмотрены, причем по бесплатному, выйгранному по-радио билетику. ЧТо могу сказать, как говорил Тэрэнс или Филлип- "известно что..." =)

Не ожидал от режиссера такого кино. Лично я заметил, что режиссерская камера показывает все ТАК ЖЕ, но картинка совсем НЕ та же, по эмоциональному содержанию, а жаль.

Не советую посещать фильм, скучно, скучно и еще раз скучно, думаю не только мне, а добрым 100%-%многоуважаемых фанатичных поклонников Билла Мюррея.

Конецовка фильма просто шокирует и взбудораживает, словно яркий солнечный свет утром прямо в глаз, ведь так и происходит. Кино обравается на неизменном лице гланого героя и в зале зажигается свет. Конец загадочный, но только тем, что не знаешь и не угадаешь, когда же он случится.

Во время фильма скучать не придется: можно попить пивко, познакомиться с соседкой, пообниматься с девчонкой(очень советую прихватить, если денег за уже купленые билеты жалко), поковырять в носу наконец. Ну или провести время с пользой и послушать оригинальную английскую речь, я сам английский знаю нелохо, да и дома зачастую кино просматриваю на оригинальном, но тут ничего интересного мое ухо не услышало. В ряду моментов ситуации в фильме претендуют на веселость- смех в зале не слышал.

Наверное зря за день до проссмотра я пару раз пересматривал фильм "Герой"...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Влас 2 апреля 2015, 12:51
...✊ так там же снимается Билл мать его Мюррэй
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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