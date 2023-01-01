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Серпико
Серпико, 1973: актеры и роли
Serpico
Серпико
1973 / США / Италия
7.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Серпико, 1973: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Люмет
Sidney Lumet
В ролях
Аль Пачино
Al Pacino
Джон Рэндолф
John Randolph of Roanoke
Джек Кихоу
Jack Kehoe
Бифф МакГуайр
Biff McGuire
Барбара Ида-Янг
Корнелия Шарп
Cornelia Sharpe
Тони Робертс
Tawny Roberts
М. Эммет Уолш
M. Emmet Walsh
Кеннет МакМиллан
Kenneth McMillan
Норман Орнеллас
Norman Ornellas
Джон Медичи
John Medici
Аллан Рич
Allan Rich
Ф. Мюррэй Абрахам
F. Murray Abraham
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