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Серпико Серпико
Киноафиша Фильмы Серпико Серпико, 1973: актеры и роли
Serpico Серпико 1973 / США / Италия
7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Серпико, 1973: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Люмет Сидни Люмет Sidney Lumet
В ролях
Аль Пачино Аль Пачино Al Pacino Джон Рэндолф John Randolph of Roanoke Джек Кихоу Jack Kehoe Бифф МакГуайр Biff McGuire Барбара Ида-Янг Корнелия Шарп Cornelia Sharpe Тони Робертс Tawny Roberts М. Эммет Уолш М. Эммет Уолш M. Emmet Walsh Кеннет МакМиллан Kenneth McMillan Норман Орнеллас Norman Ornellas Джон Медичи John Medici Аллан Рич Allan Rich Ф. Мюррэй Абрахам Ф. Мюррэй Абрахам F. Murray Abraham
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