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Бонни и Клайд Бонни и Клайд
Киноафиша Фильмы Бонни и Клайд Бонни и Клайд, 1967: актеры и роли
Bonnie and Clyde Бонни и Клайд 1967 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Бонни и Клайд, 1967: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Артур Пенн Arthur Penn
В ролях
Уоррен Битти Уоррен Битти Warren Beatty Фэй Данауэй Фэй Данауэй Faye Dunaway Майкл Дж. Поллард Michael J. Pollard Эстель Парсонс Estelle Parsons Денвер Пайл Denver Pyle Даб Тэйлор Джин Уайлдер Gene Wilder Джин Хэкмен Джин Хэкмен Gene Hackman
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