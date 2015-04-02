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Почти сразу по выходе «Антител» критики дружно окрестили его «немецким “Молчанием ягнят”». Несмотря на то что в картине фигурирует якобы пожертвованный злу овен, а один из персонажей пародирует Ганнибала Лектера, «Антитела» эстетически гораздо ближе к другому немецкому концептуальному триллеру – «Тату» Роберта Швентке, а по части богословского содержания очевидно примыкают к фильму Дэвида Финчера «Семь». И хотя в отличие от обеих вышеназванных картин новый продукт тевтонского кинематографа…