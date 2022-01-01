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Сказка о потерянном времени
Сказка о потерянном времени, 1964: актеры и роли
Сказка о потерянном времени
1964 / СССР
8.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Сказка о потерянном времени, 1964: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Птушко
Aleksandr Ptushko
В ролях
Олег Анофриев
Сергей Мартинсон
Женя Соколов
Георгий Вицин
Сережа Карпоносов
Ирина Мурзаева
Зина Кукушкина
Валентина Телегина
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