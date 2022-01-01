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Сказка о потерянном времени Сказка о потерянном времени
Киноафиша Фильмы Сказка о потерянном времени Сказка о потерянном времени, 1964: актеры и роли
Сказка о потерянном времени 1964 / СССР
8.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Сказка о потерянном времени, 1964: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Птушко Aleksandr Ptushko
В ролях
Олег Анофриев Олег Анофриев Сергей Мартинсон Сергей Мартинсон Женя Соколов Георгий Вицин Георгий Вицин Сережа Карпоносов Ирина Мурзаева Зина Кукушкина Валентина Телегина Таня Донценко Людмила Шагалова Людмила Шагалова Рина Зеленая Рина Зеленая Савелий Крамаров Савелий Крамаров Евгений Моргунов Евгений Моргунов
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