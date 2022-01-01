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Аэлита Аэлита
Киноафиша Фильмы Аэлита Аэлита, 1924: актеры и роли
Аэлита 1924 / СССР
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Аэлита, 1924: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Яков Протазанов Yakov Protazanov
В ролях
Юлия Солнцева Николай Церетели Николай Баталов Игорь Ильинский Игорь Ильинский Igor Ilyinsky Валентина Куинджи Павел Поль Вера Орлова Константин Эггерт Юрий Завадский Александра Перегонец Н.М. Третьякова Иосиф Толчанов.
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