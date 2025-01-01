Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Смерть в Венеции Награды и номинации фильма Смерть в Венеции

Награды и номинации фильма Смерть в Венеции 1971

Оскар 1972 Оскар 1972
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Каннский кинофестиваль 1971 Каннский кинофестиваль 1971
Премия к 25-летию
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Best Sound Track
Победитель
Best Sound Track
Победитель
Best Art Direction
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Best Direction
Номинант
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
Зрители прощали «Невскому» многое, но это не забыли: как воскрес Фома в пятом сезоне?
Уже не просто дружба, а любовь? Создатель «Зверополиса 2» официально подтвердил худшие теории о Нике и Джуди
Этот сериал на Netflix еще не вышел, а уже стал хитом: в нем нет ни монстров, ни мистики — только семейная тайна, от которой невозможно оторваться
Не медь, а золото стриминга: забытые всеми фэнтези-фильмы, которые точно стоят вашего внимания
«Духовная сестра Катерины»: не тратьте время на поиск аналогов «Москва слезам не верит» – ИИ за секунду выявил 3 ленты с рейтингом 7.3+
Второй сезон «Душегубов» «урыл и закопал» первый: продолжение хита Amediateka стоит оценить любителям жанра
Избранный, пробуждение и агенты повсюду: у «Матрицы» есть клон — вышел за год до истории про Нео
Ждать минимум год: Крыжовников не спешит возвращаться в Казань, но и от «Слова пацана 2» не отказывается
Успех Елизаветы II творит чудеса: Netflix снимает новую «Корону», теперь с американской семейкой №1
Настоящая боль второго сезона «Одни из нас» — уход Педро Паскаля (или нет?): сценаристы нашли способ выкрутиться
Неуникален даже Сукуна: «Магическая битва» «срисовала» героев с манги 20-летней давности – найдете своего любимчика? (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше