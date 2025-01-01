Меню
Киноафиша
Фильмы
Смерть в Венеции
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Оскар 1972
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Каннский кинофестиваль 1971
Премия к 25-летию
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Best Sound Track
Победитель
Best Sound Track
Победитель
Best Art Direction
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Best Direction
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Песочный человек
Написать отзыв
2025, США, ужасы
