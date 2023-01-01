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Скоро в прокате " В поисках снежного барса"
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Новый свет
Новый свет, 2006: актеры и роли
Nuovomondo / The Golden Door
Новый свет
2006 / Италия / Германия / Франция
Трейлер
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Новый свет, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эмануэле Криалезе
Emanuele Crialese
В ролях
Шарлотта Гeнcбур
Charlotte Gainsbourg
Аврора Кватроччи
Франческо Касиса
Francesco Casisa
Филиппо Пучилло
Filippo Pucillo
Федерико Де Кола
Изабела Рагонезе
Винсент Скиавелли
Массимо Лагуардия
Филиппо Луна
Filippo Luna
Андреа Продан
Andrea Prodan
Винченцо Амато
Vincenzo Amato
Эрнесто Махье
Ernesto Mahieux
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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2022, Канада / США, фантастика, семейный
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