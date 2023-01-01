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Новый свет Новый свет
Киноафиша Фильмы Новый свет Новый свет, 2006: актеры и роли
Nuovomondo / The Golden Door Новый свет 2006 / Италия / Германия / Франция
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Новый свет, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эмануэле Криалезе Emanuele Crialese
В ролях
Шарлотта Гeнcбур Шарлотта Гeнcбур Charlotte Gainsbourg Аврора Кватроччи Франческо Касиса Francesco Casisa Филиппо Пучилло Filippo Pucillo Федерико Де Кола Изабела Рагонезе Винсент Скиавелли Массимо Лагуардия Филиппо Луна Filippo Luna Андреа Продан Andrea Prodan Винченцо Амато Винченцо Амато Vincenzo Amato Эрнесто Махье Ernesto Mahieux
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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2022, Франция, приключения, комедия
Время расплаты
Время расплаты
2023, США, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
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