Киноафиша Фильмы Несколько хороших парней Награды и номинации фильма Несколько хороших парней

Награды и номинации фильма Несколько хороших парней 1992

Оскар 1993 Оскар 1993
Лучший звук
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1993 Золотой глобус 1993
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
 Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993 MTV Movie & TV Awards 1993
Лучший фильм
Победитель
Best Male Performance
Номинант
 Лучший злодей
Номинант
 Most Desirable Male
Номинант
 Best Male Performance
Номинант
 Best Female Performance
Номинант
