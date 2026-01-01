Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Несколько хороших парней
Награды и номинации фильма Несколько хороших парней
Награды и номинации фильма Несколько хороших парней 1992
Оскар 1993
Лучший звук
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Лучший фильм
Победитель
Best Male Performance
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Most Desirable Male
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Best Female Performance
Номинант
