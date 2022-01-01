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Паразит
Паразит, 1982: актеры и роли
Parasite
Паразит
1982 / США
6.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 3.9
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Паразит, 1982: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Чарлз Бэнд
В ролях
Роберт Глаудини
Robert Glaudini
Деми Мур
Demi Moore
Лука Берковичи
Luca Bercovici
Джеймс Дэвидсон
James Davidson
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