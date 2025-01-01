Меню
Награды и номинации фильма Любовное настроение

Каннский кинофестиваль 2000 Каннский кинофестиваль 2000
Технический главный приз
Победитель
Лучший актер
Победитель
Технический главный приз
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
