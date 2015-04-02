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Розыгрыш Розыгрыш
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Розыгрыш 2008 / Россия
6.2 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Розыгрыш»

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Жимолость 2 апреля 2015, 12:51
На вкус и цвет все фломастеры разные, а фильм достойный полюбому, чтобы там не говорили фанатки Hello kitty)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
SFV 2 апреля 2015, 12:51
Русский РЭП отстал от жизни лет на 20
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
рэппер 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (azar777, 23/05/2008 - 15:10:11):Реп - самый популярный жанр музыки и кто против репа - отстал от жизни

Отстал от жизни тут только ты ✊

Никогда рэп не был самым популярным жанром, тем более в России, где нормальных рэп-исполнителей никогда и не было!

Хотя если ты афроамериканец с окраинных районов Нью-Йорка, то да, для тебя это лучшая музыка ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
рэппер 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (azar777, 23/05/2008 - 15:10:11):песни хорошие

Да, и кстати! Не надо называть вот это из фильма песнями ✊ Рэп он и есть рэп, и песнями никогда не назывался. Тем более рэп от российских творцов в российском исполнении в фильме для российских же дебилов ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Вах 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм... критиков фтопку..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
БаТаНиК 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень даже
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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