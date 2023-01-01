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Приключения Шарк-боя и Лавы 3D
Кадры из фильма «Приключения Шарк-боя и Лавы 3D»
The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D
Приключения Шарк-боя и Лавы 3D
2005 / США
5.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 3.7
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