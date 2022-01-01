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Приключения Шарк-боя и Лавы 3D
Приключения Шарк-боя и Лавы 3D, 2005: актеры и роли
The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D
Приключения Шарк-боя и Лавы 3D
2005 / США
7.3
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15
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Приключения Шарк-боя и Лавы 3D, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Родригес
Robert Rodriguez
В ролях
Дэвид Аркетт
David Arquette
Кейден Бойд
Cayden Boyd
Кристин Дэвис
Kristin Davis
Тэйлор Дули
Тэйлор Лотнер
Taylor Lautner
Джейкоб Дэвич
Джордж Лопес
George Lopez
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