Выросли на фильмах СССР? Тогда вспомните 5 кинолент о деревенской жизни по одному кадру (сложный тест)

Любимая бабушка российского кино была ого-го! Как в молодости выглядела Антонина Семеновна из «Папиных дочек»

Точно не Любава: кто является лучшей женой для Алеши Поповича из «Трех богатырей» — ИИ подсказал верный ответ

Рейтинги врут: 10 самых недооцененных фильмов XXI из списка Time, которые стоит пересмотреть

Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить

Она работала в «Конституционном суде» и никогда не была актрисой: история Катерины Матвеевны из «Белого солнца пустыни»

Как в Османской империи «производили» евнухов: схема, о которой смолчал «Великолепный век»

Три мини-сериала февраля, которые можно проглотить за выходные

Хочется плакать не о своей жизни? Тогда включайте «Рамону» - мексиканский сериал в старых добрых традициях: все красиво и с любовью

3,1 млн просмотров за неделю: новый триллер Netflix обогнал «Поезд в Пусан» по накалу — но в нем нет ни одного зомби