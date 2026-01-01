Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Грейс ушла 2007

Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
Сандэнс 2007 Сандэнс 2007
Драматургия
Победитель
Премия Уолдо Солта за сценарий
Победитель
Драматургия
Номинант
