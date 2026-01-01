Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Stray Kids: The dominATE Experience» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы День Д Постеры фильма «День Д»

Постеры фильма «День Д»

Вся информация о фильме
День Д (2008) - постер 1
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
55 лет смотрела и не замечала подмены: только в одной серии «Ну, погоди!» Волк говорил не голосом Папанова — а вы догадались?
Качественная замена «Игры престолов» и не только: эти 3 сериала настолько идеальны, что продолжение им только навредит
Пока все смотрели «Невский» и «Первый отдел», эти 4 сериала пропустили: а интриг в них даже больше, чем у Семенова или Брагина
Будет ли у «Бриджертонов» 5-й сезон: о судьбе проекта известно даже больше – а вот 3 похожих сериала, чтобы скрасить ожидание
8 сезон «Ищейки» так и не вышел до конца, а зрители уже хотят знать – когда будет 9-й: вот что известно о продолжении
Про «попрошу остаться» из «17 мгновений весны» многие помнят: а вы ответьте, какие из 5 фраз говорил сам Штирлиц (тест)
Кто сильнее: Джейме или Арагорн? Фанаты фэнтези спорят уже 15 лет, но теперь в Сети дали четкий ответ
Новый титан в жанре российской комедии — «Олдскул» уже точно вернется: дату премьеры 2-го сезона запомнить не трудно
«Комичная правда»: Сергей Безруков назвал главную проблему «Хроник русской революции» (и Кончаловский знал, на что идет)
Отличите Шубина из «Невского» от Ухватова из «Первого отдела»? Тогда точно пройдете наш сложный тест по детективам на 5/5
Шерлок, песики, рок-н-ролл: забытый детектив со Смоляковым мне «зашел» в разы сильней «Мосгаза» – отлично расслабляет мозг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше