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Постер фильма Привидение, которое не возвращается
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Киноафиша Фильмы Привидение, которое не возвращается

Привидение, которое не возвращается

Prividenie, kotoroe ne vozvrashchaetsya 18+
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О фильме

По мотивам новеллы Анри Барбюса "Свидание, которое не состоялось".
Действие происходит в одной из южно-американских республик. Приговоренный к пожизненному заключению руководитель революционного движения нефтяников Хозе Реаль после десятилетнего заключения получает "24 часа свободы" для свидания с семьей. Хозе сопровождает агент полиции, получивший задание убить его якобы при попытке к бегству. В последнюю минуту на защиту революционера встают рабочие...
Страна СССР
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1929
Премьера в мире 14 декабря 1929
Дата выхода
15 марта 1930 Россия
14 декабря 1929 СССР
Производство Sovkino
Другие названия
Prividenie, kotoroe ne vozvrashchaetsya, The Ghost That Never Returns, Evasión, Menschen-Arsenal, The Ghost That Does Not Return, The Ghost That Never Returned, Upiór, który nie powraca, Привидение, которое не возвращается, 一去不复返的幽灵
Режиссер
Абрам Роом
В ролях
Борис Фердинандов
Ольга Жизнева
Максим Штраух
Леонид Юренев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.7 IMDb
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