По мотивам новеллы Анри Барбюса "Свидание, которое не состоялось".
Действие происходит в одной из южно-американских республик. Приговоренный к пожизненному заключению руководитель революционного движения нефтяников Хозе Реаль после десятилетнего заключения получает "24 часа свободы" для свидания с семьей. Хозе сопровождает агент полиции, получивший задание убить его якобы при попытке к бегству. В последнюю минуту на защиту революционера встают рабочие...
СтранаСССР
Продолжительность1 час 10 минут
Год выпуска1929
Премьера в мире14 декабря 1929
Дата выхода
15 марта 1930
Россия
14 декабря 1929
СССР
ПроизводствоSovkino
Другие названия
Prividenie, kotoroe ne vozvrashchaetsya, The Ghost That Never Returns, Evasión, Menschen-Arsenal, The Ghost That Does Not Return, The Ghost That Never Returned, Upiór, który nie powraca, Привидение, которое не возвращается, 一去不复返的幽灵