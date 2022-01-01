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Бах и Ботинок
Киноафиша Фильмы Бах и Ботинок
Bach et bottine

Бах и Ботинок, 1986

1986 / Канада
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме
История Фанни, – 12-летней девочки – сироты, удивительного ребенка, наделенного всепобеждающей жаждой жизни.
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 7 ноября 1986
Режиссер
Андре Мелансон
В ролях
Маэ Пэман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бах и Ботинок 1 постер
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