Бах и Ботинок, 1986

Жанр: семейный исторический В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме История Фанни, – 12-летней девочки – сироты, удивительного ребенка, наделенного всепобеждающей жаждой жизни. Развернуть 7.2 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6 Продолжительность 1 час 28 минут Год выпуска 1986 Премьера в мире 7 ноября 1986 Режиссер Андре Мелансон В ролях Маэ Пэман Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат