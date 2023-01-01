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Фьерро. Тайны одного лета
Fierro... l'été des secrets / Summer of the Colt
Фьерро. Тайны одного лета, 1991
1991 / Аргентина / Канада
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Рейтинг IMDb: 6.2
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Жанр:
семейный
драма
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О фильме
О том, как приходит конец детства с его радостями и обидами, и начинаются трудности взросления для одних и старения для других.
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мало голосов
Оцените
5
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
1991
Режиссер
Андре Мелансон
В ролях
Эктор Альтерио
Александра Лондон-Томпсон
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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саундтрек фильма
Фьерро. Тайны одного лета
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