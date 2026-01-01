Оповещения от Киноафиши
Секс-Гуру
Награды и номинации фильма Секс-Гуру
Награды и номинации фильма Секс-Гуру 2008
Золотая малина 2009
Худший фильм
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худший режиссер
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2010
Худший актер десятилетия
Номинант
