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Монстро Монстро
Киноафиша Фильмы Монстро Отзывы о фильме «Монстро»
Cloverfield Монстро 2008 / США
7.6 Оцените
171 голос Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Монстро»

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Наша рецензия

Идея устроить из вымышленного события реалити-шоу родилась не сегодня. В 1938 году Орсон Уэллс поставил радиоспектакль по роману своего почти однофамильца Герберта Уэллса «Война миров», стилизовав его под документально-новостную хронику в режиме реального времени; наслушавшись монологов и диалогов о вторжении марсиан, перепуганные американцы ударились в грандиозную панику, и властям стоило немалого труда убедить радиослушателей в том, что нет никакой жизни на Марсе, а инопланетные…

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Skywalker 2 апреля 2015, 12:51
Что такое BWP?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
мимошел 2 апреля 2015, 12:51
только что с просмотра. да он типа ведьмы блэр и типатипа открытой воды,но он всего лишь второй или третий,а не миллионный конвейерный коммерческий продукт.поэтому на ближайшие десятка два таких лент можно идти смело,ориентируясь только по сюжету,спецэффекты будут только круче, смотреться и СЛУШАТЬСЯ такое должно на большом экране



настоятельно рекомендую получить удовольствие от просмотра с последних рядов.тогда картинка не разбегается и морская болезнь не мешает, как некоторым✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Tiriel 2 апреля 2015, 12:51
Эх, не послушала я предупреждения карадов, села в третий ряд (всегда сажусь поближе, ибо зрение плохое, да и ржущих дебилов в поле зрения оказывается меньше)...



КАК ЖЕ ЗВЕРСКИ МЕНЯ УКАЧАЛО!!!!

✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊



Полфильма я могла думать только о том как бы не заблевать себя и всех окружающих...

Поэтому про фильм мало что могу сказать... Первые полчаса - Дом-2... Потом все дергается... Большой бадабум... Все бегают... Страшно... Пока не начало тошнить... Потом стало уже все равно...

Правда, монстр улыбнул - ибо больше всего он напоминал Голлума из ВК. Голлум ростом с небоскреб рушит по Манхэттен, бурча "Они забрали мою прелесть!!!"



Короче, други, НЕ САДИТЕСЬ В ПЕРВЫЕ РЯДЫ!!!!

Блин, до сих пор нехорошо...



✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гость 2 апреля 2015, 12:51
Полня лажа, давно не видел столь редкостного говна!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Skywalker 2 апреля 2015, 12:51
Рекомендую перед просмотром посильнее покурить (как я и сделал). Тогда впечатлений будет намного больше ;)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ацкей 2 апреля 2015, 12:51
Нраица!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гости 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 19/01/2008 - 18:37:54):такое монстро по земле ходить не сможет никак - оно будет раздавлено собственным весом

как специалист по биологии иноземных форм жизни, защитивший докторскую на тему "Возможность хождения по земной поверхности иноземных форм жизни с большой массой", ответственно и авторитетно могу заявить – ваши рассуждения на эту тему мало обоснованы и квазинаучны!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гости 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 20/01/2008 - 06:00:49):звучит прямо как - "специалист по дисбактериозу шариковых ручек".

Короче, нет у тебя никаких нормальных аргументов в пользу своей теории. Одни догадки и субъективные суждения.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
yuyu 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ужасно зрелищный. Хачу посмотреть ещё!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Максон 2 апреля 2015, 12:51
😂 😂 😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jimmy 2 апреля 2015, 12:51
Я не только расскажу, но и покажу… 23.01.2008

Я знаю мало фильмов, снятых по принципу «камера всё расскажет лучше», но и те, которые знаю (та же «Блэрская ведьма») провалились, буквально, с крахом (хотя я этот фильм не смотрел, но многим он не понравился).

Идея создателей фильма «Монстро» (они же и сделали один из лучших сериалов—«Остаться в живых» («Lost»); хотя я не знаю какую «должность» создатели занимают в вышеуказанном фильме), основанная по принципу «камера», получилась отличной и неординарной. Так что советую посмотреть всем.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
гость1010101 2 апреля 2015, 12:51
полное говно!! в жизни такого не видел!! жалко потраченного времени и денег!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
beckham 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 22/01/2008 - 22:22:53):Можно никого не спасать, а просто грабить магазины, например, и кого-то насиловать.. это гораздо ближе к жизни...



Критика Ваша не выдерживает критики. Представьте что найдено было 200 000 видеозаписей. Почему на одной из них не может быть того, что нам показали. Видео про то, о чем Вы говорите (насилования, убийства, как парень убегает из города и т. д. и т. п.) хранится на 199 999 остальных записях. А эта единственная - уникальная... Опять же, в Вы говорите, как люди себя ведут в критических ситуациях - как животные - но везде есть исключения - Из 1 000 000 человек лишь ОДИН пойдет спасать девушку, а не думать о собственной шкуре...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
technics 2 апреля 2015, 12:51
полный бред!!!!ваще не понравилось...и эта долбаная камера постоянно дергается!!!3 балла не больше!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Legis 2 апреля 2015, 12:51
Потрясающий фильм!!!Не понимаю как он мог не понравиться, сидел весь сеанс, боялся моргнуть, чтоб не упустить ничего)) Эффект любительской камеры - очень интересная находка, действительно создаёт эффект присутствия, хотя первые минут 5 немного напрягало:) +совершенно низвестные актёры, нет никаких Томов Крузов, гениально спасающих мир, всё гораздо проще и интересней!

Для меня фильм на 10 из 10, точно такие же чувства я испытывал после Трансформеров!СУПЕР!

Ну и оказывается в фильме была пасхалка, там показали как за месяц до всего этого что-то плюхнулось в воду, видимо это и был МОНСТРО.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
адриана 2 апреля 2015, 12:51
Сходила на это чудо монстро может кому то и понравился но лично мне абсолютно не понравился жуткий фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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