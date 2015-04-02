Наша рецензия

Идея устроить из вымышленного события реалити-шоу родилась не сегодня. В 1938 году Орсон Уэллс поставил радиоспектакль по роману своего почти однофамильца Герберта Уэллса «Война миров», стилизовав его под документально-новостную хронику в режиме реального времени; наслушавшись монологов и диалогов о вторжении марсиан, перепуганные американцы ударились в грандиозную панику, и властям стоило немалого труда убедить радиослушателей в том, что нет никакой жизни на Марсе, а инопланетные…