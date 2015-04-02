Идея устроить из вымышленного события реалити-шоу родилась не сегодня. В 1938 году Орсон Уэллс поставил радиоспектакль по роману своего почти однофамильца Герберта Уэллса «Война миров», стилизовав его под документально-новостную хронику в режиме реального времени; наслушавшись монологов и диалогов о вторжении марсиан, перепуганные американцы ударились в грандиозную панику, и властям стоило немалого труда убедить радиослушателей в том, что нет никакой жизни на Марсе, а инопланетные…
настоятельно рекомендую получить удовольствие от просмотра с последних рядов.тогда картинка не разбегается и морская болезнь не мешает, как некоторым✊
КАК ЖЕ ЗВЕРСКИ МЕНЯ УКАЧАЛО!!!!
✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
Полфильма я могла думать только о том как бы не заблевать себя и всех окружающих...
Поэтому про фильм мало что могу сказать... Первые полчаса - Дом-2... Потом все дергается... Большой бадабум... Все бегают... Страшно... Пока не начало тошнить... Потом стало уже все равно...
Правда, монстр улыбнул - ибо больше всего он напоминал Голлума из ВК. Голлум ростом с небоскреб рушит по Манхэттен, бурча "Они забрали мою прелесть!!!"
Короче, други, НЕ САДИТЕСЬ В ПЕРВЫЕ РЯДЫ!!!!
Блин, до сих пор нехорошо...
✊ ✊
как специалист по биологии иноземных форм жизни, защитивший докторскую на тему "Возможность хождения по земной поверхности иноземных форм жизни с большой массой", ответственно и авторитетно могу заявить – ваши рассуждения на эту тему мало обоснованы и квазинаучны!
Короче, нет у тебя никаких нормальных аргументов в пользу своей теории. Одни догадки и субъективные суждения.
Я знаю мало фильмов, снятых по принципу «камера всё расскажет лучше», но и те, которые знаю (та же «Блэрская ведьма») провалились, буквально, с крахом (хотя я этот фильм не смотрел, но многим он не понравился).
Идея создателей фильма «Монстро» (они же и сделали один из лучших сериалов—«Остаться в живых» («Lost»); хотя я не знаю какую «должность» создатели занимают в вышеуказанном фильме), основанная по принципу «камера», получилась отличной и неординарной. Так что советую посмотреть всем.
Критика Ваша не выдерживает критики. Представьте что найдено было 200 000 видеозаписей. Почему на одной из них не может быть того, что нам показали. Видео про то, о чем Вы говорите (насилования, убийства, как парень убегает из города и т. д. и т. п.) хранится на 199 999 остальных записях. А эта единственная - уникальная... Опять же, в Вы говорите, как люди себя ведут в критических ситуациях - как животные - но везде есть исключения - Из 1 000 000 человек лишь ОДИН пойдет спасать девушку, а не думать о собственной шкуре...
Для меня фильм на 10 из 10, точно такие же чувства я испытывал после Трансформеров!СУПЕР!
Ну и оказывается в фильме была пасхалка, там показали как за месяц до всего этого что-то плюхнулось в воду, видимо это и был МОНСТРО.
Авторизация по e-mail