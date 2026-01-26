«Возвращение в Сайлент Хилл»: Рецензия Киноафиши

Никому не посоветуешь застревать в собственном прошлом — противная штука, которая и жить мешает, и воспоминания переписывает начисто, а потом ещё и преследовать будет вплоть до старости. «Возвращение в Сайлент-Хилл» — фильм прямо-таки об этом, и потому сюжет тут можно суммировать одной простой фразой: главный герой не может забыть погибшую жену и мир его рушится. Но выходишь из зала и не можешь отделаться от мысли, что вообще-то страшнее другое — когда в прошлом застревают не персонажи, а те, кто их придумывает, — авторы, постыдно паразитирующие на собственных же идеях двадцатилетней давности и прикрывающие ими, как фиговым листочком, растянутым на два часа, своё импотентное настоящее.

Как, к сожалению, периодически и случается с десятыми, двадцатыми, сотыми частями больших, всё никак не заканчивающихся франшиз, видно, что «Возвращение в Сайлент-Хилл» — мероприятие самое что ни на есть коммерческое. Зрители по всему миру, знакомые с легендарной компьютерной игрой, на такое кино точно пойдут: кинозалы полнятся, касса растёт, редкие московские кинотеатры просят за входной билет меньше шестисот рублей, и в сухом остатке «Сайлент-Хилл» оказывается на второй строчке по сборам среди всех зарубежных фильмов, вышедших в России за последний месяц. Но тут обнаруживается маленькая проблема: смотреть то, что нам показывают, просто невыносимо.

Усилиями разработчиков японской компании Konami в 1999 году вышла оригинальная компьютерная игра Silent Hill, и за последующую четверть века её вселенная разрослась в самые разные стороны: сейчас у фанатов есть ещё два десятка игр-продолжений, комиксы, книги и три полнометражных фильма. «Возвращение в Сайлент-Хилл» — как раз третий, снятый спустя двадцать лет после первого («Сайлент-Хилл»), но тем же режиссёром — Кристофом Ганом. Сюжетно это кино наследует второй части игровой франшизы, которая была выпущена в 2001-м и получила название, как нетрудно догадаться, Silent Hill 2. Подобно остальным произведениям этой серии, действие здесь происходит в маленьком заброшенном городке Сайлент-Хилл, куда попадает главный герой: художник Джеймс Сандерленд (Джереми Ирвин) когда-то любил уроженку этого местечка по имени Мэри (Ханна Эмили Андерсон), но та погибла, и теперь, будучи не в состоянии пережить потерю, Джеймс постепенно сходит с ума.

Обычно курсируя между своей мастерской, барной стойкой и психиатрической лечебницей, этот неумеха-живописец («неумеха» — потому что картины вообще-то ужасные) решает вернуться в Сайлент-Хилл, где когда-то был счастлив со своей возлюбленной. На месте прежнего причёсанного городка Джеймс находит безлюдные, покрытые туманом, полуразвалившиеся, ужасающие руины, из которых потом друг за другом начинают вылезать самые разные существа: сначала уцелевшие, но на глазах разлагающиеся бездомные, потом орды антропоморфных тараканов и толпы так называемых окровавленных «манекенов», затем, наконец, двойник погибшей Мэри и легендарный Пирамидоголовый. А как только объявятся эти персонажи, тут же недалеко и зрительское разочарование: всё упомянутое катастрофически нестрашно, а потому бессмысленно. Мы уж закроем глаза на дешёвую компьютерную графику, минимальную сценарную проработанность действия, не будем даже просить создания какой-нибудь невероятно гнетущей атмосферы или — как вообще-то положено в хороших хоррорах — банальной драматургической стройности. Нет, дайте нам хотя бы один добротный скример, чтобы зал вздрогнул и кто-нибудь разок закричал. Не будет и этого, хотя, казалось бы, что могло бы быть проще.

В конце концов «Возвращение в Сайлент-Хилл» становится очередным винегретом жанровых клише, который, видимо, на этот раз ещё и не посолили, а потому даже подобия послевкусия это блюдо не оставляет. К финалу, когда градусу зрительского безразличия расти будет больше некуда, авторы примутся выкручивать доступные им рычажки на максимум: главный герой начинает левитировать с выражением лица, как из рекламы дешёвого шампуня, девушка по имени Мэри, укрывшись грязными простынями, превращается в гигантскую летающую бабочку, а о чувстве вкуса и хотя бы минимальной осмысленности происходящего можно забывать окончательно. Поначалу хочется сравнить такое кино с ужасным сном при температуре под сорок, но и это по отношению к «Возвращению в Сайлент-Хилл» прозвучало бы слишком комплиментарно: самые глупые, алогичные, бессвязные сны — и те увлекательнее раз в сто.