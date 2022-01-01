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Голова-ластик Голова-ластик
Киноафиша Фильмы Голова-ластик Музыка из фильма «Голова-ластик» (1977)
Eraserhead Голова-ластик 1977 / США
6.4 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Музыка из фильма «Голова-ластик» (1977)

Вся информация о фильме
Eraserhead (Original Soundtrack)
Eraserhead (Original Soundtrack) 2 композиции. David Lynch & Alan Splet
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Part 1 (Digah's Stomp, Lenox Avenue Blues, Stompin' the Bug, Messin' Around With David Lynch & Alan Splet 20:09
2 Part 2 (In Heaven - Lady In the Radiator Song) David Lynch & Alan Splet 18:29
Доступен список песен из фильма «Голова-ластик» (1977) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Голова-ластик» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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