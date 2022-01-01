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Голова-ластик
Музыка из фильма «Голова-ластик» (1977)
Eraserhead
Голова-ластик
1977 / США
6.4
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 7.3
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Музыка из фильма «Голова-ластик» (1977)
Вся информация о фильме
Eraserhead (Original Soundtrack)
2 композиции. David Lynch & Alan Splet
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Название
Исполнитель / Композитор
Время
1
Part 1 (Digah's Stomp, Lenox Avenue Blues, Stompin' the Bug, Messin' Around With
David Lynch & Alan Splet
20:09
2
Part 2 (In Heaven - Lady In the Radiator Song)
David Lynch & Alan Splet
18:29
Доступен список песен из фильма «Голова-ластик» (1977) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Голова-ластик» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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