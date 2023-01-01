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Голова-ластик Голова-ластик
Киноафиша Фильмы Голова-ластик Голова-ластик, 1977: актеры и роли
Eraserhead Голова-ластик 1977 / США
6.4 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Голова-ластик, 1977: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Линч Дэвид Линч David Lynch
В ролях
Джек Нэнс Jack Nance Шарлотта Стюарт Charlotte Stewart Аллен Джозеф Allen Joseph Джинн Бейтс Jeanne Bates Лорел Нир Laurel Near Джудит Анна Робертс Джудит Анна Робертс Judith Anna Roberts
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