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Киноафиша Фильмы Первоклассница Первоклассница, 1948: актеры и роли
First-Year Student Первоклассница 1948 / СССР
6.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Первоклассница, 1948: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Илья Фрэз Илья Фрэз Ilya Frez
В ролях
Наташа Защипина Тамара Макарова Кира Головко Татьяна Барышева Мила Костыкова Елена Таранова Тамара Зихман Игорь Ерошин Елена Егорова Yelena Yegorova Степан Каюков Георгий Милляр Георгий Милляр Мария Яроцкая Ростислав Плятт Ростислав Плятт Rostislav Plyatt Валентина Кибардина
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