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Фильмография
Ли Джун-ги
Joon-Gi Lee
Киноафиша
Персоны
Ли Джун-ги
Ли Джун-ги
Joon-Gi Lee
Дата рождения
17 апреля 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Пусан, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.6
Лунные влюблённые – Алые сердца: Корё
(2016)
8.4
Цветок зла
(2020)
8.1
Хроники Асдаля
(2019)
Фильмография Ли Джун-ги
7.6
Причина полюбить ее
аниме , мелодрама
2023, Китай/Южная Корея
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
Моя жизнь снова
драма, боевик, фантастика, дорама
2022, Южная Корея
8.4
Цветок зла
драма, триллер, дорама
2020, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.1
Хроники Асдаля
драма, фэнтези, исторический, дорама
2019, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
Адвокат вне закона
драма, триллер, дорама
2018, Южная Корея
8.6
Лунные влюблённые – Алые сердца: Корё
фэнтези, мелодрама, исторический, дорама
2016, Южная Корея
6.6
Обитель зла: Последняя глава
Resident Evil: The Final Chapter
триллер, боевик, ужасы, фантастика
2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
Ученый, гуляющий по ночам
боевик, фэнтези, исторический, дорама
2015, Южная Корея
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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