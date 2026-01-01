Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ли Джун-ги
Ли Джун-ги Joon-Gi Lee
Киноафиша Персоны Ли Джун-ги

Ли Джун-ги

Joon-Gi Lee

Дата рождения
17 апреля 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Пусан, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Романтический герой

Популярные фильмы

Лунные влюблённые – Алые сердца: Корё 8.6
Лунные влюблённые – Алые сердца: Корё (2016)
Цветок зла 8.4
Цветок зла (2020)
Хроники Асдаля 8.1
Хроники Асдаля (2019)

Фильмография Ли Джун-ги

Причина полюбить ее 7.6
Причина полюбить ее
аниме , мелодрама 2023, Китай/Южная Корея
Моя жизнь снова 7.5
Моя жизнь снова
драма, боевик, фантастика, дорама 2022, Южная Корея
Цветок зла 8.4
Цветок зла
драма, триллер, дорама 2020, Южная Корея
Хроники Асдаля 8.1
Хроники Асдаля
драма, фэнтези, исторический, дорама 2019, Южная Корея
Адвокат вне закона 7.5
Адвокат вне закона
драма, триллер, дорама 2018, Южная Корея
Лунные влюблённые – Алые сердца: Корё 8.6
Лунные влюблённые – Алые сердца: Корё
фэнтези, мелодрама, исторический, дорама 2016, Южная Корея
Обитель зла: Последняя глава 6.6
Обитель зла: Последняя глава Resident Evil: The Final Chapter
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Ученый, гуляющий по ночам
Ученый, гуляющий по ночам
боевик, фэнтези, исторический, дорама 2015, Южная Корея
Показать еще
Инспекторы ДПС охотятся на любителей ветерка: кому опущенное стекло теперь грозит лишением прав
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
«6 кадров», годы алкоголизма и операция: беда превратила жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — чудом продолжил сниматься
Казалось, хуже быть не может: 5-й сезон позорного «Ведьмака» от Netflix приказал долго жить – в 2026-м финала не дождётесь
Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом
Без цензуры и купюр: «Шерлока» впервые превратят в сериал строго 18+ – детям такой детектив точно не покажешь
Из «Игры престолов» сделают кино масштаба «Дюны» — без Джона Сноу, зато с драконами: HBO эту историю потеряли
Сейчас выясним, кто тут настоящий знаток: сможете назвать всех 5 красоток советских фильмов без подсказок? (тест)
«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»
Marvel случайно подарила фанам «Магической битвы» новый кроссовер: все из-за одной детали в «Человеке-пауке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше