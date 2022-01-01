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Ли Джун-ги
Ли Джун-ги
Joon-Gi Lee
О персоне
Фильмография
Ли Джун-ги
Joon-Gi Lee
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Дата рождения
17 апреля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Овен
Биография Ли Джун-ги
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Фильмография Ли Джун-ги
Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика
2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.0
Король и шут
триллер, исторический, драма
2005, Корея
7.0
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