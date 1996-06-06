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Chukje

Торжество, 1996

1996 / Южная Корея
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть О фильме
Приз «Голубой дракон» за лучший фильм на фестивале «Голубой дракон» (Сеул, Южная Корея, 1996)
Популярный писатель с женой и дочерью приезжает из Сеула в родную деревню на похороны матери. Старушке пошел уже девятый десяток, а в таком возрасте непонятно спит человек или уже умер. Вот и в этот раз тревога оказалась ложной, но после нового воскрешения бабушка умирает по настоящему. В деревне собирается вся огромная семья и гости, в том числе и незваные. Они вспоминают  обиды, разочарования и других уже умерших родственников.
Это копание в прошлом режиссер Им Квон Тэк наложил на подробнейшее воссоздание сложного корейского похоронного ритуала и на главы из новой книги главного героя, посвященные покойной матери и написанные в стиле детского магического реализма.
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 6 июня 1996
Возраст 18+
Режиссер
Им Квон Тэк
В ролях
Хан Юн Чжин
Чон Сон Гын
Ли Оль
О Чон Хэ
Ан Сон-ги
Ан Сон-ги
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Торжество 1 постер
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