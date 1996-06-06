Торжество, 1996

Популярный писатель с женой и дочерью приезжает из Сеула в родную деревню на похороны матери. Старушке пошел уже девятый десяток, а в таком возрасте непонятно спит человек или уже умер. Вот и в этот раз тревога оказалась ложной, но после нового воскрешения бабушка умирает по настоящему. В деревне собирается вся огромная семья и гости, в том числе и незваные. Они вспоминают обиды, разочарования и других уже умерших родственников.

Это копание в прошлом режиссер Им Квон Тэк наложил на подробнейшее воссоздание сложного корейского похоронного ритуала и на главы из новой книги главного героя, посвященные покойной матери и написанные в стиле детского магического реализма.

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