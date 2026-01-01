Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Времена года

Награды и номинации фильма Времена года 2006

Каннский кинофестиваль 2006 Каннский кинофестиваль 2006
Соревнование
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2006 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2006
Лучший режиссер
Победитель
Премия «Дон Кихот» — особое упоминание
Победитель
Гран При
Номинант
