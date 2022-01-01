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Времена года
Времена года, 2006: актеры и роли
Iklimler
Времена года
2006 / Турция / Франция
7.3
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Времена года, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Нури Бильге Джейлан
Nuri Bilge Ceylan
В ролях
Эбру Джейлан
Ebru Ceylan
Нури Бильге Джейлан
Nuri Bilge Ceylan
Назан Кирилмис
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