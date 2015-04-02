Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Перемотка Перемотка
Киноафиша Фильмы Перемотка Отзывы о фильме «Перемотка»
Be Kind Rewind Перемотка 2007 / США
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Перемотка»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Gio 2 апреля 2015, 12:51
При чем тут сюжет??? Обратите лучше внимание на то, кто режиссер! Думаю, у него всё будет ОЧЕНЬ забавно)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Taurus, 21/03/2008 - 10:13:28):Мы же тоже когда хотели сыграть в свои любимые фильмы :)



Хоу сыграть Дарта Вейдера! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ринат 2 апреля 2015, 12:51
это же Мишель Гондри. у него не получается фиговых фильмов. просто не все могут оценить его талант. Перемотка будет самой, наверное, массовой картиной Гондри.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ринат 2 апреля 2015, 12:51
Вы тут артхаус вообще не воспринимаете как жанр чтоли?

Ну вы и скучные люди, а Наука сна вам тоже не понравилась и показалась крайне посредественной? это просто, чтобы понять что да как у вас тут с кино.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ринат 2 апреля 2015, 12:51
Надо быть абсолютно каким-то не от мира сего человеком, чтобы не получить простого удовольствия от фильма Перемотка. Абсолютно ненавязчивое, СМЕШНОЕ кино по сути ни о чем. но кино не всегда должно заставлять думать, его первоочередная задача - развлекать. Перемотка с этой задачей отлично справляется.



Посмеялся от души.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непослушная
Непослушная 42 комментария
Капернаум
Капернаум 2 комментария
Праведник
Праведник 76 комментариев
Титаник
Титаник 2 комментария
Крушение
Крушение 20 комментариев
Изумительный Морис
Изумительный Морис 17 комментариев
Небо
Небо 25 комментариев
Летчик
Летчик 17 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши