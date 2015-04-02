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Судный день
Отзывы о фильме «Судный день»
Doomsday
Судный день
2008 / Великобритания
Трейлер
7.7
Оцените
55
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ
2 апреля 2015, 12:51
ШИКАРНЫЙ, ФЕЕРИЧНЫЙ СУПЕРАТТРАКЦИОН, захватывающий вас с самого начала и не отпускающий до самого конца!
Я так не радовался с блаженной идиотской улыбкой на лице со времен "Дневного дозора". У меня просто нет слов. Все марш в кинооо!!!✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 28/03/2008 - 03:48:21):
Слушай хорош марать свои ДД нормальные фильмы, после просмотра этого хоть должен понимать что Бекмамбетов такого НИКОГДА не снимет.
Да все снимает и снимает суперкино. Впрочем, это в другую тему.
to Paul: 1) Зачем в ИСП те полтора пецыфекта что там есть все адекватные люди писали по сто двадцать пять раз; 2) А разрушение мира специально выполнено так, чтобы довести зрителя до одурманенного состояния вроде того в котором находился Городецкий после оторавления водкой с кровью.
И да - это в другую тему. ✊
p.s. Неубиваемая об автобус машина это круто. ✊ Хотя вон у бека что-то типа копейки поезда спокойно профигачивать будет. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ
2 апреля 2015, 12:51
И да, товарищи - ну замордовали уже со своим продакт-плейсментом - хватит уже параноить. Давайте договоримся так. Если в фильме есть человек - это реклама человека, если тачка - то реклама тачки и вообще фильм - это одна сплошная реклама - усапокойтесь на этом и не поднимайте больше тему - задолбали.✊
2 апреля 2015, 12:51
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ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ
2 апреля 2015, 12:51
Вспомнил - так же круто как Судный день скорее не ДД, а фильм "Пристрели их" - вот там реально такое же чувство вселенской идиотской радости обуревало при просмотре.✊
2 апреля 2015, 12:51
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Alex_V_KINO
2 апреля 2015, 12:51
Господа? Мы с Вами вообще один и тот же фильм смотрели??? Или этот форум спонсируется кинопрокатом?
Самый отвратительный фильм из всех, которые смотрел за последние несколько лет. Рекомендовать фильм к просмотру можно только для 14-летних любителей треш-зрелищ, приходящих в зал с ведром поп-корна и задирающих во время фильма ноги на кресла переднего ряда.
1. Безмозглый, дешевый, зияющий рекордным количеством логических и смысловых дыр сценарий. Яркий пример "ненаучной" фантастики.
2. Обилие крови и мяса... Ну... Может быть это надо отнести к специфике жанра. Наверняка есть любители подобного. Но даже для треш-фильма "мясо" должно сопровождаться продуманным сюжетом. В этом фильме про сюжет забыли. Оставили только треш-зрелище в чистом виде... Но перед нами все-таки ФИЛЬМ, а не просто видеоряд к забойному саундтреку!!!
3. Откровенная реклама Bentley. Оказывается, реклама "Тойоты Камри" в "Иронии судьбы-2" - это детский лепет по сравнению с этой кино-поделкой англичан! :)
Недавно я был на голливудском фильме на тему вирусного апокалипсиса. Фильм назывался "Я - легенда". Сравнивая эти два фильма, понимаю, что англичанам до голливуда ох как далеко... И это при том, что "Я - легенда" тоже далеко не шедевр!
Видно, что средств вбухано в "Судный день" немало (костюмы, море панковского макияжа и декораций, слегка поцарапанный в погоне Bentley :) ). Наверняка, бюджет у фильма неплохой. И все равно после просмотра не осталяет ощущение откровенной тошнотворной дешевки. Впервые за долгое время походов в кино на выходе было желание сказать: "Верните деньги!"
Резюме: маразм, правда, слегка улыбнувший пару раз за полтора часа... Но от этого не переставший быть маразмом. ✊
2 апреля 2015, 12:51
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ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Alex_V_KINO, 29/03/2008 - 17:49:47):
1. Безмозглый, дешевый, зияющий рекордным количеством логических и смысловых дыр сценарий. Яркий пример "ненаучной" фантастики.
1) Офигенный гламурный постмодернисткий трэш-винегрет для людей, которые любят кино. ✊
Цитата (Alex_V_KINO, 29/03/2008 - 17:49:47):
2. Обилие крови и мяса... Ну... Может быть это надо отнести к специфике жанра. Наверняка есть любители подобного. Но даже для треш-фильма "мясо" должно сопровождаться продуманным сюжетом. В этом фильме про сюжет забыли. Оставили только треш-зрелище в чистом виде... Но перед нами все-таки ФИЛЬМ, а не просто видеоряд к забойному саундтреку!!!
2) Перед нами и вправду трэш - снятый с любовью к цитируемым штампам и с блестящим чувством ритма и стиля, в котором сценарий не играет почти никакой роли кроме связующей действия.
Цитата (Alex_V_KINO, 29/03/2008 - 17:49:47):
3. Откровенная реклама Bentley. Оказывается, реклама "Тойоты Камри" в "Иронии судьбы-2" - это детский лепет по сравнению с этой кино-поделкой англичан! :)
3) Показали красивую неубиваемую (в фильме) машину. КРРРАСИВООО!
Цитата (Alex_V_KINO, 29/03/2008 - 17:49:47):
Недавно я был на голливудском фильме на тему вирусного апокалипсиса. Фильм назывался "Я - легенда". Сравнивая эти два фильма, понимаю, что англичанам до голливуда ох как далеко... И это при том, что "Я - легенда" тоже далеко не шедевр!
Я - легенда - это фильм хороший, но совсем ничем не похожий на "Судный день" кроме кусочка сюжета. А уж по жанру и тем более не похож. Ну и до "Судного дня" фильму с Уиллом Смитом как до луны по качеству, хотя и неплох фильм, в целом.
Цитата (Alex_V_KINO, 29/03/2008 - 17:49:47):
Видно, что средств вбухано в "Судный день" немало (костюмы, море панковского макияжа и декораций, слегка поцарапанный в погоне Bentley :) ). Наверняка, бюджет у фильма неплохой. И все равно после просмотра не осталяет ощущение откровенной тошнотворной дешевки. Впервые за долгое время походов в кино на выходе было желание сказать: "Верните деньги!"
Неадекватные ожидания ведут к разочарованиям - это очевидно.
Цитата (Alex_V_KINO, 29/03/2008 - 17:49:47):
Резюме: маразм, правда, слегка улыбнувший пару раз за полтора часа... Но от этого не переставший быть маразмом.
См. выше.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Alex_V_KINO, 29/03/2008 - 17:49:47):
Господа? Мы с Вами вообще один и тот же фильм смотрели??? Или этот форум спонсируется кинопрокатом?
И да... мы смотрели один фильм, а рубрика спонсирована клиникой "Дядя Дарт вылечит вас от паранойи и склонности к истерическим сканадалам на форуме". ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 29/03/2008 - 18:24:03):
Согласен, только ты со своим Беком и ДД уже в печонках сидишь - сначала упоминаешь их к месту и не к месту во всех темах а потом типа "это другая тема", хорош пиарить - вот выйдет фильм - сравним
Ты забодал уже - я тут упомянул бека потому что атмосфера цирка на выезде похожая у него и в пристрели их. Поэтому тут к месту. А вот при чем тут его нововыходящий фильм нипанятна. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Owen
2 апреля 2015, 12:51
Да, Дартище забодал уже своим Беком, сил нет. Неужто других режиссеров на свете нет?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Yeah
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Alex_V_KINO от 29/03/2008 - 18:48:48
О вкусах не спорят, глубокоувожаемый вагоноувожатый. Тем более о личностях пользователей ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 29/03/2008 - 18:41:43):
У Бекмамбетова ничего нет похожего на этот фильм - хватит выдумывать.
Атмосфера цирка на выезде с серьезным лицом. Впрочем, как я уже неоднократно повторял, в "Пристрели их" это выражено гораздо сильнее.
p.s. И раз уж тебя так прет флудить о Бекмамбетове, то вряд ли в его новом фильме будет нечто похожее - там из ДД много по части стилистики, но не атмосферы, судя по трейлерам.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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башан
2 апреля 2015, 12:51
Великолепный стильный, безбашенный фильм!
Давно не получал такого удовольствия от зрелища!
много дыр, нестыковок, тупостей в сценарии, но кому он нужен, сценарий этот, в трэшевом фильме, где англичане возводят в абсолют упадок и радикализм своего общества (ну или некоторых его слоев).
УБИТЬ, ЗАЖАРИТЬ И СОЖРАТЬ СВОЕГО ВРАГА!!!! - она все-таки вернулась к ним ✊ этот слоган был ей симпатичен 😂
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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фвыыа
2 апреля 2015, 12:51
Какой "лучший фильм года" и "рекомендовано к просмотру"!? Увы, из говна конфетку не сделаешь.
Редкий отстой! С утра рублей за 50, да и то... Давно я не видел такого количества нелепостей и сюжетных нестыковок в достаточно высокобюджетном боевике. На месте руководства фирмы Бентли я бы своих пиарщиков уволил, надо видеть какие колымаги спокойно догоняют автомобиль мощностью 560 л.с.! Только табачные корпорации не зря забашляли - пущай отщепенцы свои никотиновые палочки сосут.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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StasO
2 апреля 2015, 12:51
Ну и нудятина.Соглашаюсь с Pridon'ом:не фильм,а помойная яма.Собрали все что можно в один комплект.К просмотру не рекомендуется.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Aquin
2 апреля 2015, 12:51
Хороший боевичок. Динамичный, не напрягающий, с забавным сюжетом.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Да все снимает и снимает суперкино. Впрочем, это в другую тему.
to Paul: 1) Зачем в ИСП те полтора пецыфекта что там есть все адекватные люди писали по сто двадцать пять раз; 2) А разрушение мира специально выполнено так, чтобы довести зрителя до одурманенного состояния вроде того в котором находился Городецкий после оторавления водкой с кровью.
И да - это в другую тему. ✊
p.s. Неубиваемая об автобус машина это круто. ✊ Хотя вон у бека что-то типа копейки поезда спокойно профигачивать будет. ✊
Самый отвратительный фильм из всех, которые смотрел за последние несколько лет. Рекомендовать фильм к просмотру можно только для 14-летних любителей треш-зрелищ, приходящих в зал с ведром поп-корна и задирающих во время фильма ноги на кресла переднего ряда.
1. Безмозглый, дешевый, зияющий рекордным количеством логических и смысловых дыр сценарий. Яркий пример "ненаучной" фантастики.
2. Обилие крови и мяса... Ну... Может быть это надо отнести к специфике жанра. Наверняка есть любители подобного. Но даже для треш-фильма "мясо" должно сопровождаться продуманным сюжетом. В этом фильме про сюжет забыли. Оставили только треш-зрелище в чистом виде... Но перед нами все-таки ФИЛЬМ, а не просто видеоряд к забойному саундтреку!!!
3. Откровенная реклама Bentley. Оказывается, реклама "Тойоты Камри" в "Иронии судьбы-2" - это детский лепет по сравнению с этой кино-поделкой англичан! :)
Недавно я был на голливудском фильме на тему вирусного апокалипсиса. Фильм назывался "Я - легенда". Сравнивая эти два фильма, понимаю, что англичанам до голливуда ох как далеко... И это при том, что "Я - легенда" тоже далеко не шедевр!
Видно, что средств вбухано в "Судный день" немало (костюмы, море панковского макияжа и декораций, слегка поцарапанный в погоне Bentley :) ). Наверняка, бюджет у фильма неплохой. И все равно после просмотра не осталяет ощущение откровенной тошнотворной дешевки. Впервые за долгое время походов в кино на выходе было желание сказать: "Верните деньги!"
Резюме: маразм, правда, слегка улыбнувший пару раз за полтора часа... Но от этого не переставший быть маразмом. ✊
1) Офигенный гламурный постмодернисткий трэш-винегрет для людей, которые любят кино. ✊
Цитата (Alex_V_KINO, 29/03/2008 - 17:49:47):2. Обилие крови и мяса... Ну... Может быть это надо отнести к специфике жанра. Наверняка есть любители подобного. Но даже для треш-фильма "мясо" должно сопровождаться продуманным сюжетом. В этом фильме про сюжет забыли. Оставили только треш-зрелище в чистом виде... Но перед нами все-таки ФИЛЬМ, а не просто видеоряд к забойному саундтреку!!!
2) Перед нами и вправду трэш - снятый с любовью к цитируемым штампам и с блестящим чувством ритма и стиля, в котором сценарий не играет почти никакой роли кроме связующей действия.
Цитата (Alex_V_KINO, 29/03/2008 - 17:49:47):3. Откровенная реклама Bentley. Оказывается, реклама "Тойоты Камри" в "Иронии судьбы-2" - это детский лепет по сравнению с этой кино-поделкой англичан! :)
3) Показали красивую неубиваемую (в фильме) машину. КРРРАСИВООО!
Цитата (Alex_V_KINO, 29/03/2008 - 17:49:47):Недавно я был на голливудском фильме на тему вирусного апокалипсиса. Фильм назывался "Я - легенда". Сравнивая эти два фильма, понимаю, что англичанам до голливуда ох как далеко... И это при том, что "Я - легенда" тоже далеко не шедевр!
Я - легенда - это фильм хороший, но совсем ничем не похожий на "Судный день" кроме кусочка сюжета. А уж по жанру и тем более не похож. Ну и до "Судного дня" фильму с Уиллом Смитом как до луны по качеству, хотя и неплох фильм, в целом.
Цитата (Alex_V_KINO, 29/03/2008 - 17:49:47):Видно, что средств вбухано в "Судный день" немало (костюмы, море панковского макияжа и декораций, слегка поцарапанный в погоне Bentley :) ). Наверняка, бюджет у фильма неплохой. И все равно после просмотра не осталяет ощущение откровенной тошнотворной дешевки. Впервые за долгое время походов в кино на выходе было желание сказать: "Верните деньги!"
Неадекватные ожидания ведут к разочарованиям - это очевидно.
Цитата (Alex_V_KINO, 29/03/2008 - 17:49:47):Резюме: маразм, правда, слегка улыбнувший пару раз за полтора часа... Но от этого не переставший быть маразмом.
См. выше.
И да... мы смотрели один фильм, а рубрика спонсирована клиникой "Дядя Дарт вылечит вас от паранойи и склонности к истерическим сканадалам на форуме". ✊
Ты забодал уже - я тут упомянул бека потому что атмосфера цирка на выезде похожая у него и в пристрели их. Поэтому тут к месту. А вот при чем тут его нововыходящий фильм нипанятна. ✊
О вкусах не спорят, глубокоувожаемый вагоноувожатый. Тем более о личностях пользователей ✊
Атмосфера цирка на выезде с серьезным лицом. Впрочем, как я уже неоднократно повторял, в "Пристрели их" это выражено гораздо сильнее.
p.s. И раз уж тебя так прет флудить о Бекмамбетове, то вряд ли в его новом фильме будет нечто похожее - там из ДД много по части стилистики, но не атмосферы, судя по трейлерам.
Давно не получал такого удовольствия от зрелища!
много дыр, нестыковок, тупостей в сценарии, но кому он нужен, сценарий этот, в трэшевом фильме, где англичане возводят в абсолют упадок и радикализм своего общества (ну или некоторых его слоев).
УБИТЬ, ЗАЖАРИТЬ И СОЖРАТЬ СВОЕГО ВРАГА!!!! - она все-таки вернулась к ним ✊ этот слоган был ей симпатичен 😂
Редкий отстой! С утра рублей за 50, да и то... Давно я не видел такого количества нелепостей и сюжетных нестыковок в достаточно высокобюджетном боевике. На месте руководства фирмы Бентли я бы своих пиарщиков уволил, надо видеть какие колымаги спокойно догоняют автомобиль мощностью 560 л.с.! Только табачные корпорации не зря забашляли - пущай отщепенцы свои никотиновые палочки сосут.
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