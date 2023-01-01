Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пантафа – пожирательница душ"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
О персоне
Фильмография
Малена Альтерио
Malena Alterio
Киноафиша
Персоны
Малена Альтерио
Малена Альтерио
Malena Alterio
Дата рождения
21 января 1974
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Буэнос-Айрес, Аргентина
Популярные фильмы
О чем говорят незнакомцы
(2023)
6.9
Мигель и Уильям
(2007)
4.5
Фильмография Малена Альтерио
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2023
2007
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
6.9
О чем говорят незнакомцы
Bajo terapia
комедия, драма
2023, Испания
Билеты
4.5
Мигель и Уильям
Miguel and William
комедия, мелодрама
2007, Испания
Related video
Новый тренд на прически не для слабонервных: обомлеете, когда увидите
Чиповская подразнила мужчин еле-еле прикрытым бюстом: от этого фото учащается пульс
Шурыгина забыла о нижнем белье и засветила лишнее: фото способно вызвать оторопь
Эти вещи из «Служебного романа» стали невероятно популярными во всем мире: срочно доставайте их из шкафа
Цветущий вдовец: изводивший Глаголеву муж выглядит краше родной дочери
Копия «мымры» отчаялась стать желанной женщиной, но стилисты сотворили невозможное
Звезда «Розыгрыша» вернула приемного ребенка в детдом: вот каким он вырос
Чудом трусики не засветила: Климова кокетливо оголила бедра в откровенном наряде
Кэт из «Семнадцати мгновений весны» долго прятала приемного сына, а зря: вырос сердцеедом (фото)
Жесткий, но честный афоризм Фрейда о любви поможет понять, того ли человека вы выбрали
Раневская назвала два качества, которые позволяют женщине хорошо устроиться в жизни: сложно не согласиться
Реального пацана Коляна знают во всем мире: удивитесь, но не из-за сериала и КВН
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить