«Великолепный век» показал не все: эти два продукта были строго-настрого запрещены в гареме Сулеймана

Все засмотрели «Анну-детективъ» до дыр, но есть другой сериал: актриса не хуже Никифоровой, а рейтинг 8.4

Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали

Кандидат на звание лучшей драмеди 2026-го — работает как бесплатный сеанс терапии: сериал с Куценко с ходу получил 8,3 балла

«Первый отдел 5» на подходе, а НТВ уже снимает новый хит: тоже «отдел», но на сей раз «Разбойный»

Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина

5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ

Целуются все! Но только знаток угадает, кто и в каком фильме – вспомните 6 кинолент СССР по любовным сценам (тест)

В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь

Головокружительный микс — месть + страсть: эти 5 турецких сериалов про запретную любовь станут причиной бессонных ночей