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Последний пропущенный звонок
Отзывы о фильме «Последний пропущенный звонок»
Chakushin ari final / One Missed Call:Final
Последний пропущенный звонок
2006 / Япония
5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
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mEGAMEN
2 апреля 2015, 12:51
Мля...я уже собрался на этот фильм...посморел на сайте во скока сеанс в Кронверк Синема Балканский...он там на 14.50 значит написано.....я таакой как умный приехал....говорю....мона типа мне билетик-то....а мне и говорят что сеанс тока вечером....и поехал я в другое место....вот так вот классно было....(((
2 апреля 2015, 12:51
0
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mEGAMEN
2 апреля 2015, 12:51
И правда ОТСТОЙ....ПРИЧЁМ ...ПОЛНЫЙ....взяли по чуть чуть со всех частей....сюжет вообще никакой...не страшно вообще нигде...короч....полный ПИСЕЦ..
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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mEGAMEN
2 апреля 2015, 12:51
В феврале выходит американский римейк Первого пропущенного звонка...Трейлер вроде неплохой...
2 апреля 2015, 12:51
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