Награды и номинации фильма Изгнание 2007

Каннский кинофестиваль 2007 Каннский кинофестиваль 2007
Лучший актер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
ММКФ 2007 ММКФ 2007
Русская программа
Победитель
