Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали

«Великолепный век» показал не все: эти два продукта были строго-настрого запрещены в гареме Сулеймана

«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)

Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»

5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ

«Первый отдел 5» на подходе, а НТВ уже снимает новый хит: тоже «отдел», но на сей раз «Разбойный»

Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут

Целуются все! Но только знаток угадает, кто и в каком фильме – вспомните 6 кинолент СССР по любовным сценам (тест)

«Рыцарь Семи Королевств» случайно раскрыл один из главных секретов «Игры престолов»: фанаты верили, но не могли доказать

В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь