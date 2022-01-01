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Три матери
Три матери, 2006: актеры и роли
Shalosh Ima'ot / Three Mothers
Три матери
2006 / Израиль
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О фильме
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Персоны
Три матери, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дина Цви-Риклис
Dina Zvi-Riklis
В ролях
Гила Альмагор
Gila Almagor
Мири Месика
Miri Mesika
Ривка Раз
Тали Шарон
Tali Sharon
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