Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Аватар: Пламя и пепел» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Безумная земля Награды и номинации фильма Безумная земля

Награды и номинации фильма Безумная земля 2006

Сандэнс 2007 Сандэнс 2007
Мировое кино – драматургия
Победитель
Берлинале 2007 Берлинале 2007
Поколение 14плюс - лучший полнометражный фильм
Победитель
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Выглядел на 40 максимум, но умер в 210: почему Арагорн жил дольше любого человека Средиземья? Толкин объяснил
Ни кадра зря: 5 научно-фантастических фильмов последних 10 лет, доведенных до совершенства
50 лет смотрим и все не видим: этот ляп в «Иване Васильевиче» замечали не все — что произошло с аквариумом у Шурика?
Если пару кирпичей рядом положить, можно Муссолини получить: «Чиполлино» появился благодаря диктатору (но на родине запретили по другой причине)
Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы
Забудьте про Голливуд: 3 российских триллера заставят вцепиться в диван с первой минуты – у всех рейтинг не ниже 7.1
«Белла Рэмси, что с лицом?»: первая замена актера в 3-м сезоне «Одни из нас» подтверждена
«Один дома» стал культовым фильмом именно благодаря концовке: знали, что самую «рыдательную» сцену режиссер добавил в последний момент?
Рязанов удачно украл «Иронию судьбы»: за 15 лет до появления Лукашина эта забытая всеми комедия получила 3 «Оскара»
Лишь истинные знатоки старых боевиков заметили: «Суперсемейка» воспроизвела легендарный эпизод 90-х буквально один в один
От «Места встречи» до «Невского»: сможете по кадрам узнать 6 фильмов и сериалов о сотрудниках правопорядка? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше