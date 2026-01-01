Выглядел на 40 максимум, но умер в 210: почему Арагорн жил дольше любого человека Средиземья? Толкин объяснил

Ни кадра зря: 5 научно-фантастических фильмов последних 10 лет, доведенных до совершенства

50 лет смотрим и все не видим: этот ляп в «Иване Васильевиче» замечали не все — что произошло с аквариумом у Шурика?

Если пару кирпичей рядом положить, можно Муссолини получить: «Чиполлино» появился благодаря диктатору (но на родине запретили по другой причине)

Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы

Забудьте про Голливуд: 3 российских триллера заставят вцепиться в диван с первой минуты – у всех рейтинг не ниже 7.1

«Белла Рэмси, что с лицом?»: первая замена актера в 3-м сезоне «Одни из нас» подтверждена

«Один дома» стал культовым фильмом именно благодаря концовке: знали, что самую «рыдательную» сцену режиссер добавил в последний момент?

Рязанов удачно украл «Иронию судьбы»: за 15 лет до появления Лукашина эта забытая всеми комедия получила 3 «Оскара»

Лишь истинные знатоки старых боевиков заметили: «Суперсемейка» воспроизвела легендарный эпизод 90-х буквально один в один