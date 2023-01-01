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Голод 33
Голод 33, 1991
1991 / СССР
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Рейтинг IMDb: 7.4
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драма
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По мотивам повести Василя Барки "Желтый князь".
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О политических событиях 1932-33 годов, завершившихся тотальным голодом на Украине.
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Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
1991
Возраст
18+
Режиссер
Олесь Янчук
В ролях
Галина Сулима
Георгий Морозюк
Алексей Горбунов
Максим Коваль
Аленка Ковтун
Все актеры и съемочная группа
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