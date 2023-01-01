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Голод 33
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Голод 33, 1991

1991 / СССР
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0 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть О фильме
По мотивам повести Василя Барки "Желтый князь".
О политических событиях 1932-33 годов, завершившихся тотальным голодом на Украине.
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1991
Возраст 18+
Режиссер
Олесь Янчук
В ролях
Галина Сулима
Георгий Морозюк
Алексей Горбунов
Алексей Горбунов
Максим Коваль
Аленка Ковтун
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
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7.4 IMDb
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