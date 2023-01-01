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Киноафиша Фильмы 88 минут 88 минут, 2007: актеры и роли
88 Minutes 88 минут 2007 / Германия / США
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17 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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88 минут, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Эвнет Jon Avnet
В ролях
Аль Пачино Аль Пачино Al Pacino Алишиа Уитт Эми Бреннеман Эми Бреннеман Amy Brenneman Лили Собески Лили Собески Leelee Sobieski Дебора Кара Ангер Дебора Кара Ангер Deborah Kara Unger Уильям Форсайт Уильям Форсайт William Forsythe Стивен Мойер Стивен Мойер Stephen Moyer Майкл Эклунд Майкл Эклунд Michael Eklund Мишель Яннай Брендан Флетчер Брендан Флетчер Brendan Fletcher Кэрри Гензель Криста Кэмпбелл Christa Campbell Лиа Кейрнс Рэймонд Крус Рэймонд Крус Raymond Cruz Кай-Эрик Эриксен Бренда МакДоналд Эйприл Телек April Telek Нил МакДонаф Нил МакДонаф Neal McDonough Бен МакКензи Бен МакКензи Ben McKenzie Майк Допуд Mike Dopud
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