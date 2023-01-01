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88 минут
88 минут, 2007: актеры и роли
88 Minutes
88 минут
2007 / Германия / США
Трейлер
7.0
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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88 минут, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Эвнет
Jon Avnet
В ролях
Аль Пачино
Al Pacino
Алишиа Уитт
Эми Бреннеман
Amy Brenneman
Лили Собески
Leelee Sobieski
Дебора Кара Ангер
Deborah Kara Unger
Уильям Форсайт
William Forsythe
Стивен Мойер
Stephen Moyer
Майкл Эклунд
Michael Eklund
Мишель Яннай
Брендан Флетчер
Brendan Fletcher
Кэрри Гензель
Криста Кэмпбелл
Christa Campbell
Лиа Кейрнс
Рэймонд Крус
Raymond Cruz
Кай-Эрик Эриксен
Бренда МакДоналд
Эйприл Телек
April Telek
Нил МакДонаф
Neal McDonough
Бен МакКензи
Ben McKenzie
Майк Допуд
Mike Dopud
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