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Девочка и эхо
Киноафиша Фильмы Девочка и эхо Девочка и эхо, 1965: актеры и роли
Девочка и эхо 1965 / СССР
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Девочка и эхо, 1965: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Арунас Жебрюнас
В ролях
Лина Бракните Lina Braknytė Валерий Зубарев Бронюс Бабкаускас Bronius Babkauskas Хуго Лаур
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