Киноафиша
Фильмы
Спасите Грейс!
Награды и номинации фильма Спасите Грейс!
Награды и номинации фильма Спасите Грейс! 2000
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Золотой глобус 2001
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Номинант
Сандэнс 2000
Мировое кино
Победитель
