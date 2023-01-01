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Любовь и другие катастрофы
Любовь и другие катастрофы, 2006: актеры и роли
Love and Other Disasters
Любовь и другие катастрофы
2006 / Франция / Великобритания / США
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Любовь и другие катастрофы, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алек Кешишян
Alek Keshishian
В ролях
Бриттани Мерфи
Brittany Murphy
Сантьяго Кабрера
Santiago Cabrera
Орландо Блум
Orlando Bloom
Гвинет Пэлтроу
Gwyneth Paltrow
Стефани Бичем
Stephanie Beacham
Майкл Лернер
Michael Lerner
Саманта Блум
Samantha Bloom
Эллиот Кауэн
Elliot Cowan
Джейми Ханиборн
Даниэль Лобе
Тони МакМюррэй
Кэтрин Тэйт
Catherine Tate
Эйдан Уильямс
Мэттью Риз
Matthew Rhys
Дон Френч
Dawn French
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