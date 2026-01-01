Сюжет «Горничной» «слизали» с турецкого сериала: правда, как Сидни Суини, там никто не раздевается

Это советский хит или картина из Голливуда: тест, который заставит сломать голову уже на первом вопросе

Журнал Time выбрал 50 самых недооцененных киношедевров XXI века: вы вряд ли слышали хотя бы об одном из них

Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости

Как в Османской империи «производили» евнухов: схема, о которой смолчал «Великолепный век»

«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой

Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить

В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда

Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»

«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)