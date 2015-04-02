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Русалка Русалка
Киноафиша Фильмы Русалка Отзывы о фильме «Русалка»
The Mermaid Русалка 2007 / Россия
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Русалка»

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Настя 2 апреля 2015, 12:51
Жалко девочку Алису. Она даром исполняла все желания и попала в мир инной.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Пегова 2 апреля 2015, 12:51
Те,кто посмотрел,скажите:конец-то там хоть хороший?Или до "хэппиэнда" не дошло дело?Очень хочется уйти из кинотеатра с приподнятым настроением,а не с ощущением безнадёги✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
extraa 2 апреля 2015, 12:51
Это просто ужас какойто, на 10-ой минуте поняла что будет сплошная мутотень и ждала скорейшего конца.

Кино, и правда, рядом не стоит с трейлером. Полнейший наивный бред, очень порою можно улыбнуться и даже посмеяться....Я разочарована этим фильмом, хотя актриса забавная такая...Но фильм поставлен плохо. А концовка ну совсем убила.Такое впечатление что продюсеру было трудно придумать конец.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
кинорусофоб 2 апреля 2015, 12:51
Женская сказка ! С хорошим юмором и вроде как жизненно , а конец обломно грустный ... В общем от древнерусской тоски так и не излечились , хоть и есть слабые признаки выздоровления . ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Пегова 2 апреля 2015, 12:51
Сходила-таки сегодня на Русалку.Аналогии с Питер-FM не заметила.Там всё-таки комедия,а Русалка как-то к драме ближе.Конец вообще убил✊ Но всё-равно мне было интересненько.Напоминает иллюстрацию к пословице:"Бойся своих желаний.Они могут исполниться"...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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