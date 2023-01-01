Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Грибы
Грибы, 2006: актеры и роли
Shrooms
Грибы
2006 / Ирландия
6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Грибы, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пэдди Бретнэк
Paddy Breathnach
В ролях
Джек Хьюстон
Jack Huston
Макс Кэш
Max Kasch
Майя Хэйзен
Элис Грецин
Дон Уичерли
Шон МакГинли
Seán McGinley
Роберт Хоффман
Robert Hoffman
Линдси Хоун
Lindsey Haun
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Вера Васильева в 97 лет выглядела и чувствовала себя лучше, чем в молодости: секрет прост
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
Нож в спину: Алла Пугачева осталась совсем одна
Начала жить по-новому: незадолго до смерти Мирошниченко приняла судьбоносное решение
«Уже чердак течет»: новое видео Ширвиндта наводит на подозрения
Купались в золоте: как продавцы обвешивали народ во времена СССР
Скрывала его годами: посмотрите, как выглядит брат-близнец Малышевой
Дожившая до 93 лет Пахмутова каждый день ест на завтрак блюдо, которое стоит копейки
Эти малыши вспомнили прошлые жизни: от трех историй кровь стынет в жилах
Данелия зашифровал остроумное послание: цензоры так и не поняли, что значит «пацак»
Внук Рязанова вырос выдающимся человеком: вы даже не догадывались
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить