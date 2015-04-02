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Грибы Грибы
Киноафиша Фильмы Грибы Отзывы о фильме «Грибы»
Shrooms Грибы 2006 / Ирландия
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Отзывы о фильме «Грибы»

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вавава 2 апреля 2015, 12:51
я обязательно схожу!

нельзя пропустить такой бред:)))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Степа 2 апреля 2015, 12:51
а ВООБЩЕ ФИЛЬМ КЛАССНЫЙ!!!!Серьезно, думал говно, а оказалась страхово!!!Сюжет классный!!!сходите не пожалеете!!!Потом вы мне ещё спасибо все скажите!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
вано 2 апреля 2015, 12:51
Фильм супер!!!!я согласен со степой !!!вообще чуть не наложил в кресло!!!!✊ Не пожалел денег...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
котик 2 апреля 2015, 12:51
а мы вот посмотрели. Нормальный ужастик. Получше американского "Звонка"😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Император 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм, моментов, вызывающих страх и ужас в нем придостаточно. Советую всем посмотреть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юльча 2 апреля 2015, 12:51
✊ я обязательно схожу сегодня, на сие произведение исскуства (тоже под грибами)!!! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Шрумбой 2 апреля 2015, 12:51
Ахах такой треш! Пипец просто ! Такая чушь. Наверно специально к грибному сезону выпустили .
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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