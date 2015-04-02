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Грибы
Отзывы о фильме «Грибы»
Shrooms
Грибы
2006 / Ирландия
6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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вавава
2 апреля 2015, 12:51
я обязательно схожу!
нельзя пропустить такой бред:)))))
2 апреля 2015, 12:51
0
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Степа
2 апреля 2015, 12:51
а ВООБЩЕ ФИЛЬМ КЛАССНЫЙ!!!!Серьезно, думал говно, а оказалась страхово!!!Сюжет классный!!!сходите не пожалеете!!!Потом вы мне ещё спасибо все скажите!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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вано
2 апреля 2015, 12:51
Фильм супер!!!!я согласен со степой !!!вообще чуть не наложил в кресло!!!!✊ Не пожалел денег...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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котик
2 апреля 2015, 12:51
а мы вот посмотрели. Нормальный ужастик. Получше американского "Звонка"😂
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Император
2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм, моментов, вызывающих страх и ужас в нем придостаточно. Советую всем посмотреть.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Юльча
2 апреля 2015, 12:51
✊ я обязательно схожу сегодня, на сие произведение исскуства (тоже под грибами)!!! ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Шрумбой
2 апреля 2015, 12:51
Ахах такой треш! Пипец просто
! Такая чушь. Наверно специально к грибному сезону выпустили
.
2 апреля 2015, 12:51
0
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